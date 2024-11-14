Kayseri'de uyuşturucu suçlusu yakalandı

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu madde ticareti nedeniyle aranan bir kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, olay sırasında O.E. (36) isimli şahsı durdurdu. Yapılan sorgulama sonucunda, O.E.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca, yapılan üst aramasında O.E.'nin üzerinde 2,01 gram uyuşturucu madde de bulundu. Elde edilen uyuşturucu maddeye polis ekipleri tarafından el konuldu. O.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.