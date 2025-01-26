Kayseri’de veteriner hekim saldırıya uğramasına ilişkin Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan açıklama

Kayseri'nin Develi İlçesi Epce Mahallesi'ne dün hasta hayvanı tedavi için giden Veteriner Hekim Mustafa Uluyol, kasaplık yapan ve hayvanı kesmek isteyen kişilerin sopayla ve ateşli silahlı saldırısına uğradı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Babası da veteriner hekim olan meslektaşımızın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde olduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını öğrendik. Gece taburcu olmuştur. Daha birkaç gün önce Erzurum'da kesimhanede yaşanan menfur olayın daha ağırı bu defa Develi'de yaşanmıştır. Meslektaşımız kafasından ve bacağından yaralanmıştır. Veteriner hekimler mesleğini icra ederken, canlarına kasta kadar ilerlemiş bir şiddet sarmalı altındadırlar. Meslektaşımız, tedavisi için çağrıldığı hasta bir hayvanın kesilerek halkımıza gıda olarak satılmasına karşı çıktığı için saldırıya uğramıştır.

"VETERİNER HEKİMLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SUÇLARININ KAPSAMINA DAHİL EDİLMELİ"

Veteriner hekimlerin görevlerini, çalışma koşullarını iyi görmek gerekiyor. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'i hayvanlardan insanlara bulaşmakta, gıdaya bağlı hastalıkların yüzde 95'i hayvansal ürünlerden kaynaklanmaktadır. Veteriner hekimler koruyucu hekimliğin öncelikli meslek mensuplarıdır. Toplum ve çevre sağlığının önemli bir unsuru olan veteriner hekimler, görevlerini icra ederken benzer iş yapan meslek gruplarının dahil olduğu yasal düzenlemelerin korumasından mahrum haldedirler. Benzer şiddet olaylarına karşı caydırıcı tedbirler bir an önce alınmalı, veteriner hekimlere karşı işlenen suçlar sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının kapsamına dahil edilmelidir.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bir kez daha ısrarla ifade ediyoruz; veteriner hekimler mesleklerine güven içerisinde devam etmek istiyorlar. Bir an önce yasal düzenlemeler yapılmalıdır 24 saat esasıyla en ücra yerlerde görev yapan veteriner hekimler, silah ruhsatı alabilen meslek grupları arasına alınmalıdır. Bir daha benzer olayların yaşanmamasını talep ve temenni ediyor, Mustafa Uluyol meslektaşımıza yapılan menfur saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun diyor, kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Bu vesileyle, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz."