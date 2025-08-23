Kayseri'de yangın depoyu küle çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de yangın depoyu küle çevirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir zincir marketin deposu çıkan yangında hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Alagöz Sokak'ta bulunan bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MHP'li isim hakkında flaş karar! Selahattin Yılmaz ile beraber tutuklanmıştı
Tavşanlı'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Çoruh Nehri'nde aniden ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanı istifa etti! İsrail sorunu Hollanda'da kriz yarattı
Bursa'da 2 otomobil çarpıştı
