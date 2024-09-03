Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü

Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü
Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen büyük yangın, Anbar Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde üç iş yerini tamamen küle çevirdi.

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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 1

Olay, 45. Sokak'ta yer alan binada, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangının başlamasıyla ortaya çıktı. Alevler kısa sürede iş yerlerini sardı ve hızla büyüdü.

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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 2

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yaklaşık iki saat boyunca yoğun bir mücadele verdi.

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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 3

Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak yangın nedeniyle binadaki bahçe mobilyası, çelik kapı ve mobilya ayakları üreten iş yerleri tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 4

Yangın, çevrede büyük bir paniğe neden oldu ve sanayi sitesindeki diğer iş yerlerinin sahipleri de endişeyle yangının söndürülmesini bekledi.

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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 5

Alevlerin etkisiyle yükselen dumanlar, Kayseri’nin farklı bölgelerinden de görülebilecek kadar yoğundu. Yangının bu kadar geniş bir alana yayılması, iş yerlerinin ahşap malzeme ağırlıklı olması ve içeride yanıcı maddelerin bulunmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 6

Yangının çıkış sebebine dair kesin bilgiler edinilebilmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 7

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dron kullanarak yangının yayılma hızını ve hasarın boyutlarını tespit etmeye çalıştı.

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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 8

Emniyet güçleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek ve olası ihmal ya da kasıt durumlarını araştırmak amacıyla detaylı bir inceleme başlattı.

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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 9

Yangın sonrası bölge halkı ve sanayi sitesi esnafı, yaşanan olayın ardından derin üzüntü duyduklarını ifade ederken, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha etkin önlemler alınması gerektiğini dile getirdiler.

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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 10
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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 11
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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 12
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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 13
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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 14
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Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü 15
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