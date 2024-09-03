Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü

Alevlerin etkisiyle yükselen dumanlar, Kayseri’nin farklı bölgelerinden de görülebilecek kadar yoğundu. Yangının bu kadar geniş bir alana yayılması, iş yerlerinin ahşap malzeme ağırlıklı olması ve içeride yanıcı maddelerin bulunmasından kaynaklandığı düşünülüyor.