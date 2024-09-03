Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü

Olay, 45. Sokak'ta yer alan binada, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangının başlamasıyla ortaya çıktı. Alevler kısa sürede iş yerlerini sardı ve hızla büyüdü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yaklaşık iki saat boyunca yoğun bir mücadele verdi.
Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak yangın nedeniyle binadaki bahçe mobilyası, çelik kapı ve mobilya ayakları üreten iş yerleri tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın, çevrede büyük bir paniğe neden oldu ve sanayi sitesindeki diğer iş yerlerinin sahipleri de endişeyle yangının söndürülmesini bekledi.
Alevlerin etkisiyle yükselen dumanlar, Kayseri’nin farklı bölgelerinden de görülebilecek kadar yoğundu. Yangının bu kadar geniş bir alana yayılması, iş yerlerinin ahşap malzeme ağırlıklı olması ve içeride yanıcı maddelerin bulunmasından kaynaklandığı düşünülüyor.
Yangının çıkış sebebine dair kesin bilgiler edinilebilmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dron kullanarak yangının yayılma hızını ve hasarın boyutlarını tespit etmeye çalıştı.
Emniyet güçleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek ve olası ihmal ya da kasıt durumlarını araştırmak amacıyla detaylı bir inceleme başlattı.
Yangın sonrası bölge halkı ve sanayi sitesi esnafı, yaşanan olayın ardından derin üzüntü duyduklarını ifade ederken, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha etkin önlemler alınması gerektiğini dile getirdiler.