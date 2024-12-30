Kayseri’de yarış yapmak için toplanan 11 araca ceza verildi

Kaynak: İHA
Kayseri’de yarış yapmak için toplanan 11 araca ceza verildi

Kayseri polis, yarış yapmak için bir bulvarda bir araya gelen 11 araca toplam 38 bin 398 lira ceza işlemi uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Bekir Yıldız Bulvarı kavşağında bir grup aracın yarış yapmak için toplandığı bilgisinin alınması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 11 araç ekiplerce tespit edilerek sürücülerine toplam 38 bin 398 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 araç ise trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

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