Kayseri'de yasa dışı avcılara ceza

Kayseri'de yasa dışı av yapan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimizin kentin farklı noktalarında yapmış olduğu hafta sonu koruma kontrol sırasında, yasa dışı av yapan 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre cezai yaptırımda bulundu.

İdari işlem uygulanan şahısların av esnasında kullanılan ses cihazlarına vurmuş oldukları av hayvanlarına, ve bir adet tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuş olup; ilgililer hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası da verildi.