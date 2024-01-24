Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu. 27 gözaltı

Kaynak: DHA
Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu. 27 gözaltı
Kayseri'de yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 223 milyon TL vurgun yaptığı tespit edilen 27 şüpheliye operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik inceleme başlattı. 5 ay kadar süren teknik takip sonucu şüphelilerin belirli bir ücret karşılığı anlaştıkları işsiz kişiler adına bankalardan hesap açtırdıklarını tespit etti.

kayseride-yasa-disi-bahis-oynayanlara-operasyon-27-gozalti-2120-dhaphoto1.jpg

SON 9 AYDA 223 MİLYON TL VURGUN YAPTILAR

Şüphelilerin ayrıca bu kişiler üzerine GSM hattı çıkarttıkları da belirlendi. Şüphelilerin bu şahısların hesap bilgileri üzerinden bahis oynadıkları ve uyguladıkları bu yöntemşe son 9 ayda 223 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi.

kayseride-yasa-disi-bahis-oynayanlara-operasyon-27-gozalti-2120-dhaphoto2.jpg

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen bilgiler ışığında yasa dışı bahis oynadığı öğrenilen 27 şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.

kayseride-yasa-disi-bahis-oynayanlara-operasyon-27-gozalti-2120-dhaphoto3.jpg

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartı, GSM sim kartları, ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

kayseride-yasa-disi-bahis-oynayanlara-operasyon-27-gozalti-2120-dhaphoto7.jpg

kayseride-yasa-disi-bahis-oynayanlara-operasyon-27-gozalti-2120-dhaphoto8.jpg

Son Haberler
Pilav nasıl yapılır? Pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Pilav nasıl yapılır? Pirinç pilavı tarifi için malzemeler neler?
Ordu'da bir eve girerek 1 ton fındık çalan hırsıza tutuklama Gündem
Ordu'da bir eve girerek 1 ton fındık çalan hırsıza tutuklama
Cinayeti itiraf etti. Polisleri 36 günlük cesede götürdü Gündem
Cinayeti itiraf etti. Polisleri 36 günlük cesede götürdü
Fenerbahçe 3-0 kazandı Spor
Fenerbahçe 3-0 kazandı
Hatay'da trafik kazası. 2 yaralı Yerel Haberler
Hatay'da trafik kazası. 2 yaralı
Karaman’da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi Gündem
Karaman’da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
İş dünyası vize sorununa çözüm arıyor Gündem
İş dünyası vize sorununa çözüm arıyor