Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu. 27 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik inceleme başlattı. 5 ay kadar süren teknik takip sonucu şüphelilerin belirli bir ücret karşılığı anlaştıkları işsiz kişiler adına bankalardan hesap açtırdıklarını tespit etti.

SON 9 AYDA 223 MİLYON TL VURGUN YAPTILAR

Şüphelilerin ayrıca bu kişiler üzerine GSM hattı çıkarttıkları da belirlendi. Şüphelilerin bu şahısların hesap bilgileri üzerinden bahis oynadıkları ve uyguladıkları bu yöntemşe son 9 ayda 223 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi.

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen bilgiler ışığında yasa dışı bahis oynadığı öğrenilen 27 şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartı, GSM sim kartları, ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.