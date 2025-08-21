Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri’nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Hüseyin Y. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Yaklaşık 200 metre boyunca refüjde giden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs, güçlükle durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen'in (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 13 kişi ise yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

