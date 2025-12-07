Son zamanlarda gıda sağlığı ve hijyen tartışmaları gündemdeyken Kayseri'de yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Kayseri'de, Erciyes Çelik Halat Fabrikas'ında akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen 30 işçi, bir süre sonra rahatsızlıklarını dile getirdi. İşçilerin bir kısmının bulantı ve kusma şikayetleri sonucunda sağlık ekipleri fabrikaya giriş yaparak işçileri bölge hastanelere sevk etti.

Yapılan açıklamaya göre işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.