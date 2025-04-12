Kayseri’de zirai dona karşı buzlu yöntem! Elma üreticileri tedirgin

Türkiye'nin önemli elma üretimi olan ilçelerinden Yahyalı'da çiftçiler, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle ağaçların üzerine su püskürtüp meyve üzerinde buz oluşturma yöntemi olan "Spring" yöntemine başladı. Soğuk havanın etkisiyle suyun buza dönüştürülüp meyve gözünün ısısını artırmayı hedeflendiği yöntem, birçok çiftçi tarafından tercih edildi.

Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, "Spring sistemi, eksi 6 veya 7'ye kadar koruma yapıyordu. Bu gece hava eksi 12 derecelere kadar düştü. Spring sistemi koruyamadı ancak biz yine de mücadelemizi yaptık. Çiftçilerin çok büyük kayıpları var. Tarım İl Müdürümüz ve ekipler, hasar tespitine başladılar. Spring sisteminin, bitkiyi koruyup korumadığını buz çözüldükten sonra göreceğiz. Hissedilen hava sıcaklığı eksi 17 derecelere kadar vardı. Koruyup korumadığını yarın göreceğiz" dedi.

İlçedeki elma üretim kapasitesine değinen Koyuncu, "Yahyalı'da yaklaşık 175 bin ton elma üretim kapasitemiz var. Fakat bu yıl, yiyeceğimiz elmayı da başka yerlerden satın alabiliriz. Don olayı bütün meyvelerde var. Kiraz, erik ve cevize kadar bütün meyveleri soğuk aldı" ifadelerini kullandı.

"SPRİNG" YÖNTEMİ

Sprink sulama sistemi, yağmurlama sulama yöntemiyle çalışır. Bu yöntem, suyun bitkilere yukarıdan yayılmasını sağlar, böylece toprak yüzeyindeki bitkilerin köklerine ulaşır. Bu, bitkilerin daha homojen bir şekilde sulanmasını ve toprak altındaki kök sistemlerinin gelişmesini teşvik eder.