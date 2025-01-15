Kayseri'deki suç örgütü 'Hücre-6' ile çökertildi. Çok sayıda gözaltı var. Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, operasyonda 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyonun Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonun, E.Ç.’nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapıldığını ifade etti.

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Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti gibi birçok suçtan soruşturma altına alındığı açıklandı.

Ayrıca, operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ve dijital materyallerin bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:



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