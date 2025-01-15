Kayseri'deki suç örgütü 'Hücre-6' ile çökertildi. Çok sayıda gözaltı var. Yerlikaya duyurdu

Düzenleme: Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de "Hücre-6" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda silah, uyuşturucu madde ile dijital materyalin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, operasyonda 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.

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Yerlikaya, operasyonun Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

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Operasyonun, E.Ç.’nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapıldığını ifade etti.

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Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti gibi birçok suçtan soruşturma altına alındığı açıklandı.

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Ayrıca, operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ve dijital materyallerin bulunduğu bildirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yapalım."pic.twitter.com/ddOp4BV7o9

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