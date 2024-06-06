Kayserili genç, kız arkadaşını döven ailesinin evinin yaktı

Olayda dumandan etkilenen 4 kişi oldu.
Edinilen bilgilere göre, Ferman Sokak üzerindeki 3 katlı binada yaşanan olayda, genç A.P.'nin ailesiyle yaşadığı anlaşmazlık büyüyerek kavgaya dönüştü.
Tartışmanın şiddetlenmesi sonrasında genç, ailesinin evini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevreyi güven altına alırken, sağlık ekipleri yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangının söndürülmesinin ardından, A.P.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışmalarına başladı.