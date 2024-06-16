Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu

Kayseri Devlet Hastanesi'nin acil servisinin bugün çok sayıda ziyaretçisi vardı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servis acemi kasaplarla dolup, taştı.
Kimi elini kesti...
Kimi de ayağını kesti, topallayarak, hastaneye geldi.
Bazıları kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti.
Acemi kasapların ilk tedavileri Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra başka hastanelere sevk edildi.
Kayseri Devlet Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen Mustafa Kış 25 yıllık kasaptı.
Kasap Mustafa Kış, "25 seneden beri keserim. İlk defa elimi kestim. Herhalde nazar var, göze geldik" dedi