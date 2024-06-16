Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu

Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu
Kaynak: DHA

Kayseri Devlet Hastanesi Bayramın ilk gününde acemi kasaplarla dolup, taştı. Kimi elini kimi bacağını kesti.

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Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu 1

Kayseri Devlet Hastanesi'nin acil servisinin bugün çok sayıda ziyaretçisi vardı.

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Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu 2

Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servis acemi kasaplarla dolup, taştı.

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Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu 3

Kimi elini kesti...

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Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu 4

Kimi de ayağını kesti, topallayarak, hastaneye geldi.

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Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu 5

Bazıları kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti.

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Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu 6

Acemi kasapların ilk tedavileri Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra başka hastanelere sevk edildi.

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Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu 7

Kayseri Devlet Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen Mustafa Kış 25 yıllık kasaptı.

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Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu 8

Kasap Mustafa Kış, "25 seneden beri keserim. İlk defa elimi kestim. Herhalde nazar var, göze geldik" dedi

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Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu 9
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Kayseri'nin acemi kasapları hastanelere koştu 10
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