Konyaspor Kayseri'nin serisini bitirdi

Süper Lig 14. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

RHG Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Francisco Calvo ve 22. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Kayserispor'un tek golü Majid Hosseini'den geldi.

Kayserispor bu sonuçla 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Konyaspor ise 5 maç sonra galibiyet aldı.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise haftayı bay geçecek.