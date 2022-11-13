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Konyaspor Kayseri'nin serisini bitirdi

Konyaspor Kayserispor deplasmanından mutlu döndü.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 19:29
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Kayseri'nin serisini Konya bitirirken sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı

Konyaspor Kayseri'nin serisini bitirdi
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Süper Lig 14. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

RHG Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Francisco Calvo ve 22. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Kayserispor'un tek golü Majid Hosseini'den geldi.
Kayserispor bu sonuçla 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Konyaspor ise 5 maç sonra galibiyet aldı.
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise haftayı bay geçecek.

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