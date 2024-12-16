Kayserispor 16. sıraya kadar geriledi

Kaynak: İHA
Kayserispor 16. sıraya kadar geriledi

Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında aldığı yenilgi sonrasında bir basamak geriledi ve haftayı 16. sırada tamamladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında aldığı yenilgi sonrasında bir basamak geriledi ve haftayı 16. sırada tamamladı.

Süper Lig'de 16. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 mağlup noktalayan Kayserispor, puan tablosunda bir basamak geriledi. Deplasmandan puansız dönen sarı kırmızılılar, küme düşme hattı içerisine girdi. Kayserispor haftayı 16. sırada noktaladı.

Oynadığı 16 maçta 3 galibiyet 6 beraberlik alan ve 7 kez de mağlup olan Kayserispor, 15 puanda kaldı. Bu hafta sahasında lig lideri Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, Bodrumspor ile deplasmanda sonrasında Samsunspor ile sahasında 3 puan mücadelesi verecek.

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