Kayserispor 2 yıllık imzayı duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor, hücum oyuncusu German Onugkha'yı kadrosuna kattı.

Kayserispor, transfer döneminin son gününde santrfor German Onugkha renklerine bağladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Rus oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Bonservisi Danimarka kulübü Kopenhag'da bulunan Onugkha, geçen sezon kiralık olarak Vejle BK takımında da forma giydi.

Kopenhag'la 7 maça, Vejle BK ile 21 maça çıkan Onugkha, 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

