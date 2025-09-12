Kayserispor 2 yıllık imzayı duyurdu

Kayserispor, transfer döneminin son gününde santrfor German Onugkha renklerine bağladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Rus oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Bonservisi Danimarka kulübü Kopenhag'da bulunan Onugkha, geçen sezon kiralık olarak Vejle BK takımında da forma giydi.
Kopenhag'la 7 maça, Vejle BK ile 21 maça çıkan Onugkha, 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
German Onugkha ile Kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.— Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) September 12, 2025
Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/XjpfdTlGA1