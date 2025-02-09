Kayserispor 2025 yılında ilk kez 3 puanla tanıştı

Kaynak: İHA
Kayserispor 2025 yılında ilk kez 3 puanla tanıştı

Süper Lig’de üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, yeni teknik direktörün de etkisiyle çıkışa geçmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılar Konyaspor’u 3-2 mağlup ederek 2025 yılında ilk kez galibiyetle tanıştı.

Kayserispor, 2025 yılının ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar, hem ligin ikinci yarısında hem de yeni teknik direktörü ile ilk 3 puanını da almış oldu.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor sahasında oynadığı Konyaspor maçını 3-2 kazanarak moral bulurken, 2025 yılının da ilk galibiyetini aldı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5. maçında kazanmayı başaran sarı kırmızılılar, yeni teknik direktörü ile de çıktığı ikinci maçında ilk galibiyete imza attı.

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Kayserispor, 2025 yılı itibariyle başlayan ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken 1 kez de kazandı. Kayserispor'un 2025 yılında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

05.01.2025 Bodrum FK-Kayserispor 1-1
11.01.2025 Kayserispor-Samsunspor 0-1
25.01.2025 Sivasspor-Kayserispor 5-2
01.02.2025 Kayserispor-Trabzonspor 0-0
08.02.2025 Kayserispor-Konyaspor 3-2

YENİ TEKNİK DİREKTÖRLE 4 PUAN ALDI

Öte yandan Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, ilk galibiyetini aldı. 22. hafta öncesinde Sinan Kaloğlu’nun yerine göreve getirilen Boşnak teknik adam, sonrasında sarı kırmızılı takım ile 2 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin 22. haftasında Trabzonspor ile oynanan ve 0-0 biten müsabaka ile Kayserispor serüvenine resmen başlayan Sergej Jakirovic, sonrasında Konyaspor galibiyeti aldı.

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48 yaşındaki teknik adam Kayserispor’un başında üçüncü maçına deplasmanda Eyüpspor karşısında çıkacak. Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, 2 maçta 4 puan toplarken rakip kaleye 3 gol attı, kalesinde ise 2 gol gördü.

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