Kayserispor 8 maç sonra deplasmanda galibiyet yüzü gördü

Kayserispor, Süper Lig'de 8 maç sonra deplasmanda galip geldi.

Süper Lig'de kalıcı olmanın mücadelesini veren Kayserispor, Adana Demirspor karısında aldığı galibiyetin moralini ve mutluluğunu yaşıyor. Kartal Kayra Yılmaz ve Bahoken'in golleri ile 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar 8 maç sonra deplasmanda kazandı. Son olarak 8 Kasım 2024 tarihinde oynadığı ve 2-1 noktaladığı Kasımpaşa maçında deplasman galibiyeti alan Kayserispor, 8 maç sonra Adana Demirspor'u sahasında 2-0 yendi.

Kayserispor'un Kasımpaşa maçı ve sonrasında oynadığı deplasman maçları ve neticeleri şu şekilde:

08.11.2024 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

01.12.2024 Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

15.12.2024 Antalyaspor-Kayserispor 2-0

05.01.2025 Bodrumspor-Kayserispor 1-1

25.01.2025 Sivasspor-Kayserispor 5-2

16.02.2025 Eyüpspor-Kayserispor 1-1

01.03.2025 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

15.03.2025 Gaziantep-Kayserispor 1-0

04.04.2025 Adana DS-Kayserispor 0-2