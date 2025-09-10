Kayserispor açıkladı! Gökhan Sazdağı Beşiktaş'ta

Kayserispor, takım kaptanı Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı. Anadolu ekibi, yaptığı açıklamada, transferin mali detaylarına yer vermedi.



Kayserispor'un açıklaması şu şekilde;



"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.



Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

GÖKHAN SAZDAĞI'NDAN VEDA

Öte yandan Gökhan Sazdağı, Kayserispor'a veda etti. Başarılı oyuncu, yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulübe gönül veren taraftarlardan destek talep etti.

İşte Gökhan Sazdağı'nın yaptığı açıklama;

"Güzel anılar biriktirdiğim, iyi dostluklar edindiğim Kayseri' den benim için ayrılık vakti. Bana değer katan ve gelişimimde en büyük pay sahibi olan bu kulüp, ben ve ailem için her zaman çok önemli olacak. Kaptanlığını onurla taşıdığım, formasını gururla giydiğim kulübümden 5. senemde ayrılıyorum.



Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu. Ama her defasında bu şehir kenetlendi ve sonunda hedefine yürüdü. Şartlar ne olursa olsun bu kulübe iyi hizmetler verebilmek tek amacımdı. Yıllar boyu beraber omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, her şartta bizi destekleyen taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarımıza, eski başkanlarımıza, hocalarımıza, yöneticilerimize, başkanımız Nurettin Açıkalın' a ve daha nice emek verenlere çok teşekkür ediyorum.



Benim için her daim önemli kalacak olan abim Baki Ersoy' a teşekkürlerimi sunuyorum. Onun bu takım üzerindeki ve özellikle bendeki emeği kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çoktur.



Şimdi benim için yeni bir hikaye yazma vakti. Bu hikayeyi yazarken dualarınızı ve desteklerinizi her daim bekliyorum. Bu şehirden güzel ayrılmak yaşanılabilecek en güzel duyguydu benim için.



Başarılar Kayserispor..

Hakkınızı helal edin…"

