Kayserispor – Adana Demirspor maçı başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor – Adana Demirspor maçı başladı

Süper Lig’in 11. Haftasında Kayserispor kendi evinde Adana Demirspor’u ağırlıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sekiz puanı bulunan Kayseirspor 17. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyeti olmayan Adana Demirspor ise son sırada bulunuyor.

İki takımın 11’leri şöyle:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Cardoso, Kartal Kayra, Nazon, Mane.

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Semih,Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Maestro, Fougeu, İzzet, Ali Yavuz, Barasi.

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