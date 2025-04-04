Kayserispor, Adana'dan mutlu dönüyor

Kaynak: AA
Kayserispor, Adana'dan mutlu dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Bellona Kayserispor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bellona Kayserispor deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

ADANA DEMİRSPOR 0 KAYSERİSPOR 2

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy (Dk. 83 Yusuf Buğra Demirkıran), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 65 Ali Yavuz Kol), İzzet Çelik (Dk. 83 Bünyamin Balat), Maestro, Tayfun Aydoğan, Alioui (Dk. 65 Ozan Demirbağ), Salih Kavrazlı (Dk. 83 Aimbetov)

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk. 73 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek (Dk. 79 Mane), Bourabia (Dk. 79 Baran Ali Gezek), Cardoso, Bahoken (Dk. 73 Nazon)

Gol: Dk. 10 Kartal Kayra Yılmaz, Dk 52 Bahoken (Bellona Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk 45+1 İzzet Çelik, Dk. 77 Abdulsamet Burak, Dk. 78 Tolga Kalender (Adana Demirspor), Dk. 13 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+2 Attamah, Dk. 78 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)

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