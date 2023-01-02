3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan kararı

Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan kararı

Kayserispor Asbkanı Tufan Koç, teknik direktör Çağdaş Atan'la ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 23:01
Takip Et

Kayserispor Asbaşkanı Çağdaş Atan'la ilgili açıklama yaptı

Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan kararı
+
Aa
-

Kayserispor Asbkanı Tufan Koç, teknik direktör Çağdaş Atan'la ilgili açıklama yaptı

Koç, şöyle konuştu:

"Bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Hocamız Kayseri'den ve bizden memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Yarın 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile çok önemli başarılara imza atacağız"  

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
3
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
4
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
5
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi
6
﻿Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi
﻿Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi
﻿Afra Saraçoğlu: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır
7
﻿Afra Saraçoğlu: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır
﻿Afra Saraçoğlu: Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır
﻿İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı 5 gözaltı
﻿İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı 5 gözaltı
﻿İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı 5 gözaltı
﻿Uçakların atık suları test edilecek
﻿Uçakların atık suları test edilecek
﻿Uçakların atık suları test edilecek
﻿Danimarka’da kuş gribi alarmı. 50 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Danimarka’da kuş gribi alarmı. 50 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Danimarka’da kuş gribi alarmı. 50 bin tavuk itlaf edilecek
﻿Belçika, Çin'den gelen uçakların atık suyunu tahlil edecek. İşte nedeni
﻿Belçika, Çin'den gelen uçakların atık suyunu tahlil edecek. İşte nedeni
﻿Belçika, Çin'den gelen uçakların atık suyunu tahlil edecek. İşte nedeni
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.