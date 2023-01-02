Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan kararı

Kayserispor Asbkanı Tufan Koç, teknik direktör Çağdaş Atan'la ilgili açıklama yaptı
Koç, şöyle konuştu:
"Bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Hocamız Kayseri'den ve bizden memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Yarın 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile çok önemli başarılara imza atacağız"
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