Kayserispor Bahoken’i kadro dışı bıraktı! Takım arkadaşına tokat atmıştı

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Kayserispor Bahoken’i kadro dışı bıraktı! Takım arkadaşına tokat atmıştı

Kayserispor, Sivasspor maçında takım arkadaşına tokat atan Bahoken’i kadro dışı bıraktı. Yönetim, maçta yaşananların kabul edilemez olduğunun altını çizerek oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Kayserispor, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya tokat atan oyuncusu Stéphane Bahoken'i kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Olay maç sırasında yaşanan gerginlik sonucu Bahoken'in Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunmasıyla gündeme geldi.

Kulüp, Bahoken'in bu hareketini kabul edilemez buldu ve takımdan uzaklaştırdı.

Kadro dışı kalan ve aynı zamanda kart cezalısı da olan Bahoken, 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor - Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

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