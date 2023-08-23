Kayserispor başkanı Ali Çamlı'dan haciz iddialarına yanıt: Güldüm geçtim

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe'nin haciz işlemleri başlatması iddialarına yanıt verdi.

Kayserispor başkanı Ali Çamlı'dan haciz iddialarına yanıt: Güldüm geçtim

Kayserispor, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sarı kırmızılıar, bonservis bedelinden kalan 75 bin Euro'luk borcu Sarı Lacivertliler'e henüz ödemedi.

Basında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Kayserispor'a ödemeleri yapması için haciz işlemleri başlattı.

Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, iddiaların geçerli olmadığını ifade etti.

Çamlı "Bu haciz haberini önüme getirdiler, güldüm. Ali Koç'la Kulüpler Birliği toplantısında beraberdik. Böyle bir şeyin Ali Koç ve kulübümüzün arasında olmasının imkanı yok. Taraftarları birbirine kinlendirmesinler. Thiam'dan dolayı bir borcumuz var doğru, yapılandırıp ödüyoruz" dedi.

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