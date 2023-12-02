Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın Gazeteci Ali Türkaslan’ı tehdit ettiği video kaydı ortaya çıktı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın Kayseri Yerel Haber Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Ali Türkaslan’ı tehdit ettiği video kaydı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın Gazeteci Ali Türkaslan’ı tehdit ettiği video kaydı ortaya çıktı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın,Gazeteci Ali Türkaslan'a yazdığı bir yazı sebebiyle telefonla arayıp küfür edip, tehdit savurduğu iddia edilmiş, konu mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme sonucunda Başkan Çamlı'nın 5 ay hapis cezası aldığı ifade edilirken, suçun bir daha tekrarlanmamasına karşılık 5 yıl ertelendiği belirtilmişti.

TrKayseri.com'da yer alan habere göre, Çamlı'nın, Türkaslan ile yaptığı telefon konuşmasında kullandığı küfürlü sözlerin ses kaydı sosyal medyaya düştü. Çamlı, Gazeteci Türkaslan'a sinkaflı sözler söylediği görüldü.

"SENLE BÜTÜN DOSTLUĞUMUZ BİTMİŞTİR"

''Ali bundan sonra senle olan bütün dostluğumuz arkadaşlığımız bitmiştir. Tamam mı? Bundan sonra sen ne yapabiliyorsan yap. Bundan sonra da benden bekle ne bekliyorsan. Pazartesi günü adliyede akşama kadar seninle ilgili ne yapabiliyorsam onu yapacağım oğlum haberin olsun. Anladın mı? Anladın mı oğlum. Seni S***ce**m bak. Seni Cumhuriyet Meydanı’nda s***ce**im. Bundan haberin olsun. Seni var ya bu memlekete i**ne edeceğim. Yaptığın bütün yolsuzlukları, pislikleri A'dan Z'ye hepsini adliyeye veriyorum oğlum''

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