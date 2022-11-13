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Berna Gözbaşı'dan istifa mesajı: Benim artık elimden bir şey gelmiyor

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Dünya Kupası'nın olduğu süreçte kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor" dedi

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 21:15
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan flaş açıklama

Berna Gözbaşı'dan istifa mesajı: Benim artık elimden bir şey gelmiyor
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Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, "Dünya Kupası'nın olduğu süreçte kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor." dedi.

Gözbaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de transfer yasaklarına rağmen üst sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Bütün zorluklara rağmen hocaları ve futbolcularının gayretlerinin takımı bir yerlere getirdiğini belirten Gözbaşı, 3 yıl önce takım çok zor bir durumdayken başkan olduğunu anımsattı.

Büyük badireler atlatarak Kayserispor'u ligde tuttuklarını anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"3 yılda inanılmaz mücadeleler verdik. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır. Varımı yok ettim. Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Hem kendi işim, hem kendi ailem, artık kendimi yok etme noktasına geldim. Bu konuyu şehrin dinamiklerine duyurmak istiyorum. 45 günlük arada mutlaka bu kulübe şehrin sahip çıkması gerekiyor. Dünya Kupası'nın olduğu süreçte kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Getirdiğim bu noktadan sonra Kayserispor'un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için, sahip çıkılması için gerekli çağrıyı yapıyorum. Herkese, camiamıza çok teşekkür ediyorum."

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