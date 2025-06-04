Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan Acun Ilıcalı'ya suçlama

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in durumu ile ilgili konuştu.

"ACUN ILICALI'NIN YAKLAŞIMI HİÇ DE HOŞ DEĞİL"

Bosna Hersekli teknik adam ile iyi bir dönem geçirdiklerine değinen Başkan Açıkalın, "Uyum içinde çalıştık ve takımı başarıya taşıdık. Yeni sezon için planlarımız vardı. Hocamız bizimle helalleşmedi. Gittiğini ve gelmeyeceğini söylemedi. Ancak Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın yaklaşım hiç de hoş değil. Bu kulübün bir başkanı var, bir de sportif direktörü var. Görüşmek için müsaade alınmadı" dedi.

Ilıcalı ise katıldığı bir televizyon programında Sergej Jakirovic ile ilgili, "Nurettin Açıkalın ile görüşeceğim. Bir teknik direktör bunu istiyorsa, biz nasıl Ferdi'ye izin verdiysek, aynı durum var" açıklamasında bulundu.