Kayserispor Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ı transfer etti

Transferin son gününde transfer yasağı kalkan Kayserispor, takviyelere devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Beşiktaş'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''Kulübümüzün 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattığı profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2023-24 sezonu sonuna kadar Mondihome Kayserispor’a geçici transfer olmuştur.
Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''