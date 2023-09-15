Kayserispor Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ı kiraladı.

Kayserispor Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ı transfer etti

Transferin son gününde transfer yasağı kalkan Kayserispor, takviyelere devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Beşiktaş'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Kulübümüzün 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattığı profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2023-24 sezonu sonuna kadar Mondihome Kayserispor’a geçici transfer olmuştur.

Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''

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