Kayserispor, Çaykur Rizespor'u evine eli boş gönderdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayserispor, Çaykur Rizespor'u evine eli boş gönderdi

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bekay’ın köşeye sert şutunda kaleci Bilal topu kornere çelmeyi başardı.

41. dakikada Karimi’nin pasında topla buluşan Bourabia’nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

43. dakikada Karimi’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Bourabia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

48. dakikada Taha’nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Kartal’ın sert şutunda, ağlara giden topu savunma son anda çıkarmayı başardı.

60. dakikada sol kanattan çizgiye inen Cardoso topu ceza sahasına çevirdi, müsait pozisyondaki Nazon, topa istediği gibi vuramadı.

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kartal’ın sert şutunda kaleci Grbic, üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

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