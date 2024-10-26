Kayserispor deplasmanda tek golle kazandı

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golü; 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

Sinan Kaloğlu ve öğrencileri bu skorla beraber ilk kez kazanarak puanını 8'e yükseltti. Rıza Çalımbay yönetimindeki Akdeniz ekibi ise 3 puanda kaldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor'u evinde konuk edecek. Hatayspor ise deplasmanda ikas Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Rui Pedro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rivas'ın plase vuruşuna, kaleci Bilal Bayazıt geçit vermedi ve dönen top kornere çıktı. Hatayspor'un kullandığı kornerde altıpas içerisinde topu önünde bulan Diack, pasını Calvo'ya verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Calvo'nun ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada Cardoso sol kanattan ceza sahasına girerek topu, penaltı noktasındaki Nazon'a çıkardı. Kale önünde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere gönderdi.

42. dakikada Kayserispor etkili geldi. Sağ kanatta Cardoso'nun ortasında, arka direkteki Hasan Ali Kaldırım topu ceza sahasında Nazon'a indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkartarak gole izin vermedi.

76. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Kilama'nın geri pasında araya giren Mane'nin sol kanattan içeriye gönderdiği topa Bahoken hareketlendi. Bahoken meşin yuvarlağı müsait durumdaki Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu.

79. dakikada sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.