Kayserispor düşme hattından 11. sıraya çıktı!

Kaynak: İHA
Kayserispor düşme hattından 11. sıraya çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala topladığı puanla ile 11. basamağa kadar yükseldi.

Süper Lig'de sancılı günleri geride bırakan Kayserispor, puan tablosunda da üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçında mağlup olmayan ve son 7 iç saha maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 44 puana erişerek 11. sıraya kadar yükseldi.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Kayserispor, kalan 3 maçından da maksimim puan toplamak istiyor. Bu hafta Galatasaray'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, sezonun son iç saha maçında Bodrumspor ile karşılaşacak

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