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Kayserispor Antalyaspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 21:58
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Kayserispor evinde Antalyaspor'u tek golle mağlup etti

Kayserispor Antalyaspor'u tek golle geçti
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Kayserispor, evinde Antalyaspor'u konuk etti.

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılılar maçı tek golle kazandı.

Maçın tek golünü 54. dakikada Mame Thiam attı.

 

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