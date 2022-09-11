Kayserispor Antalyaspor'u tek golle geçti

Kayserispor, evinde Antalyaspor'u konuk etti.
Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılılar maçı tek golle kazandı.
Maçın tek golünü 54. dakikada Mame Thiam attı.
Kayserispor, evinde Antalyaspor'u konuk etti.
Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılılar maçı tek golle kazandı.
Maçın tek golünü 54. dakikada Mame Thiam attı.
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