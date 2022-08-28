﻿ Kayserispor evinde rahat kazandı

Kayserispor, Süper Lig'in 4.haftasında evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılari mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Maçın gollerini 22.dakikada Onur Bulut, 71.dakikada Mario Gavranovic ve 87.dakikada Ramazan Civelek attı.
Mame Thiam, 45+5'te penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonuçla Kayserispor 6 puanla 6.sıraya yerleşirken, Giresunspor'da 6 puanla 10.sırada yer aldı.
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