Kayserispor evinde Kasımpaşa'ya geçit vermedi

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4. dakikada Kartal Kayra'nın yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Mane yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14. dakikada kaleci Bilal Bayazit'in hatalı pasında araya giren Hajradinovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

50. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ali Karimi'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Da Costa'nın şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

53. dakikada Boruabia'nın ceza sahası dışından vuruşunda top auta çıktı.



67. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahası içinde Da Costa'nın kafa vuruşunda Bilal topu kornere çeldi.

76. dakikada Mane'nin pasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0