Fenerbahçe Kayseri'de gol olup yağıyor Kayserispor 2-6 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe penaltı kazandı.
Maçın 5. dakikasında Mert Hakan, rakip yarı alanın solunda Kostic ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Kayserispor'da Gökhan'ın Kostic'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başıa geçen Tadic, penaltıyı gole çevirerek sarı lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.
Maçın 15. dakikasında Oğuz Aydın'ın attığı gol Fenerbahçe'yi Kayserispor karşısında 2-0 öne geçirdi. Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Oğuz Aydın, yine fileleri havalandırdı. Oğuz, kendisinin ikinci takımının 3. golünü kaydetti.
43. dakikada Djiku'nun kendi kalesine ters vuruşuyla Kayserispor golü buldu. Skor 3-1.
Maçta ilk yarı sona erdi.
Maçın ikinci yarısı başlarken, 56. dakikada Kolovetsios topu ağlara gönderdi. Kayserispor, Fenerbahçe karşısında farkı 1'e indirdi. Kayserispor 2-3 Fenerbahçe.
63. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Kayserispor 2-4 Fenerbahçe.
Sarı lacivertliler, 86. dakikada Kostic, 88. dakikada Szymanski'nin attığı gollerle Kayserispor deplasmanında skoru 6-2'ye getirdi.
Karşılaşmada sahaya bulunan 11’ler şöyle
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri.