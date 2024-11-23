Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kayserispor’a konuk olacak. Sarı lacivertliler, 4 eksikle gideceği Kayseri deplasmanında 3 puanı almayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe’de Kayserispor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Allan Saint Maximin maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Ackah, Carole, Hasan, Bourabia, Kartal, Baran, Bahoken, Cardoso.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, En-Nesyri.

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