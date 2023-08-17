Kayserispor Fenerbahçe'ye para ödeyecek. Sebebi belli oldu

TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Karara göre Mame Thiam transferinde Kayserispor'un geciken ödemesi nedeniyle sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye 76 bin euro ödeyecek.

Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, Kayseri Spor Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.02.2023 tarih ve E.2023/22 - K.2023/57 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin itirazının kabulü ile cezai şarta %30 oranında uygulanan hakkaniyet indiriminin kaldırılarak cezai şart miktarının 76.000 Euro olarak düzeltilmesine, yargılama gideri ve sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Senegalli oyuncu, 2021-22 sezonunda 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Kayserispor'a Transfer olmuştu.