Kayserispor- Galatasaray maçı durdu. Taraftar sahaya atladı

Süper Lig'in 17. Haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Heyecanlı geçen maçta, Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a adeta gol olup yağıyor.

Maçın 59. dakikasında bir taraftar sahaya atladı. Önce Muslera sonra diğer Galatasaraylı futbolcularla fotoğraf çektirmek istedi. Güvenlik güçleri geç de olsa taraftara müdahale etti.

Güvenlik güçleri taraftarı dışarıya çıkarırken, Galatasaray tribünlerinde hareketlik yaşandı. O tarafa yönelen güvenlik güçleri ile taraftarlar arasında küçük bir arbede yaşandı.

Maç 3-4 dakika boyunca durdu. Maç, güvenlik güçlerinin kontrolünde devam etti.