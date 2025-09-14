Kayserispor genç kaleci transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan kaleci Deniz Dönmezer'i kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı kulüpten bugün yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada "Deniz Dönmezer ile kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Dönmezer, bu sezon ise 1. Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı.
