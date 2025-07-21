Kayserispor, Hatayspor önünde zorlanmadı

Hatayspor sahaya; kalede Bekaj, savunmada Kerim, Hodzic, Cengiz ve Sarper, orta alanda Kamil Ahmet, Abdulkadir, Rui Pedro, kanatlarda Funsho ve Okoronkwo, forvette ise Strandberg 11’iyle çıktı.

MAÇTA 4 GOL OLDU

Mücadeleye etkili başlayan Hatayspor, 23’üncü dakikada Funsho Bamgboye’un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 48’inci dakikada Duckens Nazon’un golüyle eşitliği sağladı. 60’ıncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nazon, takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 82’nci dakikasında Nurettin Korkmaz’ın golüyle farkı ikiye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, ilk hazırlık maçında 1’inci Lig ekiplerinden Vanspor FK’yı 1-0 mağlup etmişti. Bordo-beyazlılar, üçüncü hazırlık maçını 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de Alanyaspor ile oynayacak.