Kayserispor ilk galibiyetini aldı. Samsunspor 3 puana hasret. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, evinde ligin yeni ekibi Samsunspor'u konuk etti.

Sivasspor beraberliğiyle ile başlayan serüveni Fenerbahçe mağlubiyeti ile sürdüren Samsun ekibi, bu maçla birlikte galibiyet alarak yeni bir seri başlatmanın peşindeydi.

Kayserispor ise Galatasaray ve İstanbulspor beraberliklerinin ardından galibiyeti hedefliyordu.

Ev sahibi Samsunspor'a oranla maça daha iyi başlayan taraf oldu.

Maçın 16. dakikasında da ilk golü bulmayı başardılar.

GÜZEL GOLLE KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ

Kayserispor'un savunma oyuncusu Uzodimma, attığı güzel golle 16. dakikada takımını öne geçirdi.

Samsunsporlu Zeki'den seken topu iyi takip eden Thiam, topu alıp içeriye çevirdi.

Ceza sahasına sokulan Uzodimma ise şutunu çekti ve savunmadan seken top ağlara gitti.

Bu güzel gol Kayserispor taraftarını da ateşledi.

SAMSUNSPOR TEK ATTI!

Samsunspor, Kayseri'nin golüne hızlı reaksiyon gösterdi ve golden 5 dakika sonra maça denge geldi.

Fofana'nın ortasına iyi bir kafa vuruşu yapan Mouandilmadji, topu ağlara gönderdi.

Samsunspor'un maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu.

THIAM SAHNEDE

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Kayserispor, Thiam ile yeniden öne geçmeyi başardı.

38. dakikada gelen gol durumu 2-1'e getirdi.

İlk 45 dakikaya Kayserispor önde girdi.

İkinci yarıya iki takım da aynı 11'lerle devam etti. Herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Kayserispor, taraftarının desteğini alarak oynamaya devam etti.

Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, yaptığı önemli kurtarışlarla farkın açılmasına izin vermedi.

Son dakikalara doğru baskısını iyice arttıran ev sahibi, aradığı golü bulamadı ve maç 2-1 sonuçlandı.

Kayserispor, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk 3 puanını alarak puanını 5'e yükseltti.

Samsunspor'un galibiyet isteği ise sonraki maçlara kaldı. Samsun ekibi 3 maç sonunda aldığı 1 puanla 18. sırada yer alıyor.