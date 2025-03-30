Kayserispor Jakirovic ile kendine geldi

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son 8 maçtan 14 puan topladı. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan ve bu müsabakayı 5-2 kaybeden Kayserispor, sonrasında çıktığı 8 maçta 2 kez yenildi.

JAKIROVIC TAKIMI TOPARLADI

Sivasspor yenilgisi sonrasında teknik direktör değişikliğine giden ve Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic’i takımın başına getiren Kayserispor, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi elde etti. Hanesine 14 puan yazdıran Kayserispor, sadece Beşiktaş ve Gaziantep FK’ya mağlup oldu. Kayserispor'un Teknik Direktörü Jakirovic ile çıktığı maçlar ve neticeleri şöyle

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Kayserispor-Konyaspor: 3-2

Eyüpspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

Kayserispor-Başakşehir: 3-1

Gaziantep FK-Kayserispor: 1-0

Kayserispor-Hatayspor: 5-0