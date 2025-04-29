Kayserispor, Jakirovic ile yeniden doğdu

Kaynak: İHA
Kayserispor, Jakirovic ile yeniden doğdu

Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic idaresinde çıktığı 12 maçta hanesine 24 puan yazdırdı.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 24 puan topladı. Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jakirovic ile 12 müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, 7 galibiyet 3 beraberlik alırken 2 kez yenilgi yüzü gördü. Rakip kaleye 20 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

40 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçlardan sonra 40 puana ulaşan Kayserispor 12.sıraya yükseldi. Kayserispor'un Sergej Jakirovic idaresinde aldığı sonuçlar şöyle:

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0
Kayserispor-Konyaspor: 3-2
Eyüpspor-Kayserispor: 1-1
Kayserispor-Göztepe: 1-0
Beşiktaş-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Başakşehir: 3-1
Gaziantep FK-Kayserispor: 1-0
Kayserispor-Hatayspor: 5-0
Adana DS-Kayserispor: 0-2
Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0
Fenerbahçe-Kayserispor: 3-3
Kayserispor-Ç.Rizespor: 1-0

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