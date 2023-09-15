Kayserispor kaleye takviye yaptı

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, kaleci Onurcan Piri ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Kayserispor kaleye takviye yaptı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Giresunspor’dan ayrılan kaleci Onurcan Piri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer tahtasını bugün itibari ile açan Kayserispor, anlaştığı futbolcuları tek tek açıklamaya başladı.

Yeni sezon öncesi Giresunspor’dan ayrılan kaleci Onurcan Piri’yi kadrosuna dahil eden sarı kırmızılılar böylelikle kalesini sağlama aldı.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Onurcan Piri, yarın oynanacak olan Gaziantep FK maçında maç kadrosunda olacak.

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