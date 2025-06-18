Kayserispor, kombine fiyatlarını duyurdu

Süper Lig ekibi Kayserispor 2025 -2026 futbol sezonunda oynayacağı maçların kombine bilet fiyatlarını açıkladı.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kayserispor'umuzun 2025-2026 futbol sezonununda RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan Kombine yenileme dönemi 23 Haziran 2025 Pazartesi 11:00 da başlıyor.

2024/2025 sezonu kombine sahibi taraftarlar kombine yenileme döneminde 23 Haziran – 29 Haziran tarihleri arasında kendi koltuklarını %20 indirimli olarak satın alabileceklerdir.

2024/2025 sezonu kombine sahibi taraftarlar Passo mobil ve http://Passo.com.tr web sitesi üzerinden; Kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak Hesabım > Futbol biletlerim > Kombine rezervasyonlarım kısmından kombinelerini görüntüleyip satın alabileceklerdir.

Genel satış dönemi 30 Haziran Pazartesi saat 11:00 da başlayacaktır.

Genel satış döneminde 2024/2025 sezonu kombine sahibi olan taraftarlar farklı tribünlerden %20 indirimli olarak kombinelerini alabileceklerdir.

Kombine satışları sadece Kayserispor logolu Passolig Kart sahiplerine yapılacaktır.

Kombine satışı için taraftarların Kayserispor logolu Passolig Kartlarının E-Bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2026 tarihine kadar uzatmaları gerekmektedir.

Satın alınan kombineler sezon içerisinde en fazla 3 defa başka bir kişiye maçlık olarak transfer edilebilecektir. Galatasaray - Fenerbahçe – Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında kombineler transfere kapalı olacaktır.

Kombine işlemlerinde tüm kredi kartlarına vade farklı 3, 5 ,9 ,12 taksit imkanı ile satış işlemi yapılacaktır.