Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdı

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Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdı

Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdığını açıkladı

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KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

HULL CITY'E GİDİYOR

Jakirovic'in Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

Kayserispor ile Süper Lig'de 17 maça çıkan Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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