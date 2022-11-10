﻿Kayserispor müthiş golle turu geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ağırladığı Sivas Belediyespor'u 1-0 yenen Yukatel Kayserispor, 5. tura çıktı.
24. dakikada köşe vuruşu kullanan Kayserisporlu Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, Sivas Belediyespor kalecisi Taha Cengiz Demirtaş topu güçlükle kurtardı.
26. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topa sahip olan Mustafa Pekmetek'in topuk pasında Mane, meşin yuvarlakla buluştu. Mane'nin sert şutunda kaleci tehlikeyi önledi.
38. dakikada Mane'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Taha Cengiz Demirtaş meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.
48. dakikada Kayserispor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emrah Başsan, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
86. dakikada gelişen Sivas Belediyespor atağında Halil İbrahim Mızrap'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.
Kayserispor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 5. tura yükselen takım oldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.