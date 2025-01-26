Kayserispor, son 10 sezonda 21 teknik adam değiştirdi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırma kararı almasının ardından son 10 sezonda 19 ayrı teknik direktörle 21 kez görev değişikliği yaptı.

Süper Lig'in 21 "inci haftasında Sivasspor'a deplasmanda 5-2'lik skorla kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Ligde transfer tahtası kapalı olan ve 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak topladığı 16 puanla 17'nci sırada bulunan sarı-kırmızılı ekipte, Kaloğlu'nun görevini bırakması sonrası son 10 sezonda 21'nci teknik direktörle de yollar ayrıldı. İç Anadolu ekibinin başında 13 karşılaşmada kulübede yer alan Sinan Kaloğlu, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 0.92 puan ortalaması yakaladı.

TEKNİK ADAM DAYANMIYOR

2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile 2 kez olmak üzere, toplam 19 farklı teknik adamla çalıştı ve 21 kez görev değişikliği kararı aldı. Sarı kırmızılı takımda, Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Dan Petrescu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar, Burak Yılmaz ve son olarak da Sinan Kaloğlu görev yaptı. Kayserispor, bu istatistiği ile ligde en çok teknik direktör değiştiren kulüpler arasında yer aldı.