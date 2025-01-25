Kayserispor taraftarı tesislere baskın yaptı

Kaynak: İHA
Kayserispor taraftarı tesislere baskın yaptı

Sivasspor'a 5-2 yenilen Kayserispor'da taraftar tesislere gelerek takımdan hesap sordu.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor’a mağlup olan Kayserispor’da gergin anlar yaşandı. Deplasmanda onanan maçı 5-2 mağlup noktalayan sarı-kırmızılı takımda taraftarlar, akşam saatlerinde tesislere giderek futbolcuları protesto etti. Kadir Has Tesisleri’ne giden yüzlerce taraftar, özellikle takım arkadaşına yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Bahoken’e tepki gösterdi.

OYUNCULAR, TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı anlarda Kayserispor Kaptanı Gökhan ve futbolculardan Mane, tesislerin kapısına çıkarak taraftarlardan özür diledi ve daha iyi oynayarak kötü durumdan kurtulmak adına çaba sarf edeceklerini söyledi.

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