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Çağdaş Atan: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Belki bugün 3 puan kazanamadık ama oyuncularım çok daha fazlasını kazandı. Onlarla gurur duyuyorum" dedi

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 20:15
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan flaş açıklama

Çağdaş Atan: Oyuncularımla gurur duyuyorum
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Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, futbol dolu bir karşılaşma sonunda galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Çağdaş Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün sahada futbol dolu 2 saat yaşandığını ve sporseverlerin zevkle izlediği bir müsabaka olduğunu belirtti.

Müsabakada 2-0 geriye düşmelerine rağmen oyunun hep içinde kaldıklarını ve sonunda da skoru yakaladıklarını ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Sahada çok doyurucu bir futbol vardı. Güçlü Adana Demirspor takımına karşı oynadık. Geride iyi pas yapabilen, bire bir yakaladıktan sonra ileri uçtaki oyuncularıyla iyi geçişler yapabilen bir takım. Arada bize zorluklar çıkardılar ama genel olarak oyunun hep içindeydik. Maçın başında onlar santrforsuz oynadığı için bir stoperi eksik kullanmak istedik ve orada Ali Karimi'yi düşündük. İkinci yarı geriye düştükten sonra sistemi değiştirdik. Ondan sonra maçı çevirebilecek hale geldik. Mane'nin son saniyelerdeki pozisyonu belki Kayserispor adına müthiş bir bitiriş olabilirdi. Kaleci Ertaç Özbir'i tebrik ediyorum, çok iyi çıkardı. Belki bugün 3 puan kazanamadık ama oyuncularım çok daha fazlasını kazandı. Onlarla gurur duyuyorum."

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